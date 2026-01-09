TEMAS DE HOY:
Enzo Monteiro jugará en Corea del Sur cedido por el Santos

El atacante boliviano continuará su desarrollo en la Segunda División surcoreana mientras mantiene contrato vigente con el club brasileño. 

Martin Suarez Vargas

09/01/2026 12:34

Enzo Monteiro, jugador del Santos, jugará en el fútbol de Corea del Sur. Red Uno.
El centrodelantero boliviano Enzo Monteiro, de 20 años, fue cedido a préstamo al Chungbuk Cheongju, equipo de la Segunda División del fútbol de Corea del Sur, hasta el final de la temporada 2026. La decisión del Santos de Brasil se da tras la llegada de Gabriel Barbosa, Gabigol, lo que limitó las oportunidades de Monteiro en el primer equipo.

A pesar del préstamo, Santos renovó el contrato del jugador hasta diciembre de 2027, con la intención de que mantenga ritmo de competencia de cara al repechaje de clasificación al Mundial 2026, previsto para marzo.

Enzo Monteiro viene de una destacada temporada en el Auda de Letonia, donde disputó 39 partidos, obtuvo el título de la Copa de Letonia y sumó minutos en la Conference League, registrando cinco goles y una asistencia. Esta experiencia internacional servirá para que el joven delantero boliviano continúe su crecimiento y siga siendo una opción para la selección nacional.

