"Desde noviembre": Seis menores de entre 7 y 9 años fueron víctimas de su propio maestro en Quillacollo

El caso que conmocionó en Quillacollo suma nuevos antecedentes. Tras meses de investigación, la Policía aprehendió este martes 10 de marzo a un maestro de 42 años, acusado de abusar sexualmente de al menos seis estudiantes de primaria en una unidad educativa fiscal.

Aunque la aprehensión se ejecutó recientemente, el calvario de las víctimas comenzó a finales del año pasado. Según informó Freddy Camacho, director de Igualdad de Oportunidades de Quillacollo, los hechos se habrían suscitado desde noviembre.

11 de febrero: Se formalizó la denuncia ante el Ministerio Público tras detectarse los primeros indicios.

Investigación inicial: En principio, solo dos menores fueron identificadas como víctimas.

Ampliación del caso: Tras entrevistas con testigos y compañeros de curso, el equipo interdisciplinario identificó a otras cuatro niñas afectadas.

"Se han generado elementos suficientes para formalizar la denuncia penal. Al tener contacto con los testigos, se llegaron a identificar a cuatro menores más que también habrían sido víctimas por parte de este maestro agresor", detalló Camacho.

Las víctimas son niñas de entre 7, 8 y 9 años, quienes habrían sufrido toques impúdicos por parte del educador. El sindicado, quien actualmente se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), optó por el silencio y no brindó declaraciones ante nuestro medio.

El Ministerio Público imputará al sujeto por el delito de abuso sexual. Se espera que en las próximas horas se desarrolle la audiencia de medidas cautelares, donde la Defensoría y la Fiscalía solicitarán la detención preventiva para evitar riesgos procesales y permitir la acumulación de más pruebas.

A pesar de que ya son seis las víctimas confirmadas, las autoridades no descartan que existan más menores afectados, dado que el profesor tuvo contacto continuo con diversos cursos desde el año pasado. El proceso de acompañamiento psicológico a las familias ya ha sido activado por los equipos interdisciplinarios del municipio.

