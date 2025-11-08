Envían a Palmasola a profesor acusado de abuso a menores en Santa Cruz

La Justicia dictaminó este viernes la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola para un profesor de básquetbol acusado de violación y abuso sexual contra varias de sus alumnas menores de edad en la zona de Los Lotes, de la ciudad de Santa Cruz.

La decisión fue tomada durante una audiencia cautelar celebrada en el Palacio de Justicia, donde la Fiscalía presentó la imputación formal contra el sujeto.

Según el informe de la fiscal Maritza Pedraza, se tiene un proceso penal abierto con varias niñas como víctimas que eran estudiantes del acusado. Los hechos se registraron en la zona sur de la ciudad.

Las denunciantes, en su mayoría madres de las menores, señalaron que el profesor cometía tocamientos impúdicos y abusos durante los entrenamientos.

"Nosotros pertenecemos a una escuela de básquet, donde varias niñas, incluyendo la mía, han sido manoseadas y tocadas por el mismo profesor", afirmó una de las madres denunciantes.

Otra progenitora explicó el modus operandi del agresor: el profesor presuntamente llamaba a las niñas individualmente a entrenar con la excusa de que asistirían varias, pero al momento de la práctica solo estaba la víctima, momento que aprovechaba para cometer los abusos. Una de las madres también alertó que el profesor habría amenazado a las niñas para que guardaran silencio y no denunciaran los abusos, razón por la cual se teme que existan más víctimas que aún no han hablado.

Como consecuencia de este trauma, las denunciantes indicaron que sus hijas quedaron con miedo de seguir asistiendo a la escuela de básquetbol, afectando su desarrollo y bienestar emocional.

La Fiscalía continuará con la investigación en los próximos 180 días mientras el acusado permanece en Palmasola. La imputación formal incluye los delitos de violación y abuso sexual.

