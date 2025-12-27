Aduana en Chile incautó marihuana camuflada en camión cargado de soya de Bolivia

En vísperas de las celebraciones de Navidad, un equipo de funcionarios de la Aduana Regional de Arica logró desbaratar un cuantioso contrabando de droga que intentaba pasar desapercibido en el paso fronterizo Chungará, según informó la propia institución en su página oficial.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes pasado, cuando un camión procedente de Bolivia, conducido por el ciudadano boliviano G.O.R., ingresó a los controles habituales transportando soya a granel con destino final en Colombia.

Durante la inspección, los fiscalizadores detectaron una anomalía en el encarpado de la carga, lo que derivó en el hallazgo de 48 paquetes de diversos tamaños escondidos entre el alimento.

Foto: Aduana Chile

Las pruebas de campo confirmaron que en el cargamento se ocultaban 110 kilos 100 gramos de marihuana.

“El hallazgo demuestra el imprescindible trabajo de control que realizan los funcionarios de Aduanas en las fronteras de la región. Destaca, una vez más, la experiencia de los equipos de fiscalizadores para detectar detalles que evidencian la intervención de la carga para ocultar estupefacientes”, destacó el Director (s) de la Aduana de Arica, César Zamora.

El caso fue informado a la Fiscalía Regional, mientras que la droga, el conductor y todos los medios de prueba quedaron a disposición del OS7 de Carabineros.

