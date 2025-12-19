Identifican a la mujer que fue asesinada junto a Mario Pineida

Guisella Fernández Ramírez, de 39 años y nacionalidad peruana, fue asesinada junto al futbolista Mario Pineida en una carnicería del sector Samanes 4, al norte de Guayaquil, en un ataque perpetrado por dos sicarios que dispararon directamente contra la pareja.

Fernández era una mujer emprendedora. Según registros oficiales, era accionista de tres empresas: una dedicada a la venta de celulares y accesorios, otra vinculada a representaciones deportivas y una tercera centrada en viveros. Además, tenía un negocio de venta de celulares en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil.

De manera extraoficial, se conoció que Fernández había recibido amenazas antes del ataque, información que forma parte de las investigaciones policiales para esclarecer el crimen.

La mujer llegó al lugar del ataque junto a Mario Pineida y la madre del jugador, quien resultó herida pero se encuentra estable. La pareja había acudido al establecimiento para comprar alimentos con motivo de las festividades.

Los familiares confirmaron que la relación sentimental entre Fernández Ramírez y Pineida llevaba varios años y convivían en Ecuador. Fotografías de la pareja la muestran en reuniones familiares y en viajes, mientras la madre de la víctima señaló que la relación se consolidó después de que Pineida declarara estar separado previamente.

Mira la programación en Red Uno Play