Pepper recibe récord Guinness y anuncia su nueva versión con IA

02/02/2026 8:43
El robot Pepper fue reconocido este lunes como el primer robot humanoide producido en masa por la organización de los Guinness World Records, 11 años después de su lanzamiento, anunció la empresa artífice del aparato, la japonesa Softbank Robotics.
El robot, de 1,21 metros de alto y caracterizado por su estilizado cuerpo blanco y su cabeza circular de enormes ojos negros, fue diseñado para mantener interacciones conversacionales y lanzado el 5 de junio de 2014, con la vista puesta en su integración en comercios y otros espacios sociales.
En sus primeros años de rodaje incluso algunos particulares se hicieron con un ejemplar del robot, que en sus inicios contaba con un modelo de prueba y ensayo que permitía probar aplicaciones desarrolladas por sus propietarios.
"Seguiremos ampliando las posibilidades de los robots", dijo Softbank Robotics en el comunicado, donde detalló alguna de las nuevas funcionalidades desarrolladas para el robot.
Entre ellas se incluyen nuevas habilidades para su implementación en comercios minoristas, una función de gestión de llaves inteligentes para gestionar el acceso a complejos de oficinas, funciones fotográficas o una aplicación para interpretar canciones y bailes basados en conversaciones.
