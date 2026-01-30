¿Vida más allá del sistema solar? La NASA descubre un exoplaneta "gemelo" de la Tierra a 146 años luz

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló el descubrimiento de un exoplaneta con características sorprendentemente similares a las de la Tierra, ubicado a una distancia de 146 años luz. El cuerpo celeste, denominado HD 137010 b, captó la atención de la comunidad científica internacional debido a su ubicación estratégica en el borde exterior de la "zona habitable" de su estrella. Esta posición sugiere la posibilidad teórica de que el planeta albergue agua líquida en su superficie, un componente esencial para el desarrollo de la vida tal como la conocemos.

A pesar de las similitudes, los científicos advierten que cualquier forma de vida en este nuevo mundo debería estar adaptada a condiciones climáticas extremas. La estrella que orbita, aunque es de un tipo similar a nuestro Sol, es significativamente más fría y tenue. Según los informes de la NASA, esto implicaría que la temperatura superficial del planeta podría rondar los -68°C, una cifra comparable a la temperatura promedio de Marte, que se sitúa en los -65°C. No obstante, existe la posibilidad de que el planeta sea un mundo templado o acuático si posee una atmósfera más rica en dióxido de carbono que la terrestre, lo que generaría un efecto invernadero favorable, informa Daily Mail.

El descubrimiento fue posible gracias al análisis de datos del Telescopio Espacial Kepler durante su misión K2. Los investigadores detectaron un "tránsito", es decir, el paso del planeta frente a su estrella, lo que permitió calcular su periodo orbital. De acuerdo con las estimaciones del equipo técnico, el planeta completa su órbita en un tiempo equivalente a 10 horas de luz comparadas con las 13 de la Tierra. Los modelos matemáticos sugieren que existe un 40% de probabilidad de que el planeta esté en una zona habitable conservadora y un 51% de que se encuentre en una zona habitable optimista.

"El planeta tiene aproximadamente un 50% de probabilidades de caer totalmente fuera de la zona habitable, por lo que la confirmación será un reto para la próxima generación de telescopios", explicaron expertos de la agencia espacial.

El próximo paso para la ciencia será confirmar estas hipótesis mediante observaciones de seguimiento, una tarea que los expertos califican de compleja debido a que la distancia orbital de HD 137010 b hace que los tránsitos sean poco frecuentes. Se espera que futuras misiones a cargo del satélite TESS de la NASA o del satélite CHEOPS de la Agencia Espacial Europea puedan aportar datos definitivos. De lo contrario, el misterio sobre la habitabilidad de este mundo lejano deberá esperar al despliegue de tecnologías de observación aún más avanzadas.

