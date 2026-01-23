TikTok vende la mayoría de sus operaciones en EE.UU. y pone fin a la disputa legal

ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, vendió este jueves la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos, una medida que permite a la plataforma evitar su prohibición y cerrar una prolongada disputa legal con Washington.

Según informó la compañía, el nuevo consorcio —integrado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell— controlará más del 80 % de la nueva empresa, garantizando la continuidad de la aplicación en el país.

La operación fue negociada durante más de un año y pone fin a un conflicto iniciado en 2019, cuando TikTok comenzó a enfrentar restricciones y amenazas de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y distintas administraciones estadounidenses.

En ese contexto, la aplicación llegó a sufrir un apagón temporal de 14 horas, mientras crecía la presión política por los presuntos riesgos de seguridad nacional vinculados a su origen chino.

Estructura accionarial y control

La venta se adelantó el 18 de diciembre de 2025. Según los términos del acuerdo, cerca de un 45 % de las participaciones quedará en manos de los nuevos socios principales, mientras que alrededor de un 33 % corresponderá a filiales de los inversores históricos de ByteDance. La matriz china conservará aproximadamente un 18 % del accionariado.

Durante el largo periodo de incertidumbre, usuarios e influenciadores impulsaron campañas públicas para defender la permanencia de TikTok, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en EE.UU., uno de sus mercados clave.

Compromisos de seguridad

TikTok aseguró que la nueva empresa conjunta en Estados Unidos operará bajo “salvaguardas definidas para proteger la seguridad nacional”, que incluyen protección de datos, control del algoritmo, moderación de contenidos y garantías de software.

Oracle será responsable de alojar y asegurar los datos de los usuarios estadounidenses en su infraestructura en la nube, así como del algoritmo de recomendaciones, que será reentrenado y supervisado localmente.

La compañía también afirmó que la nueva entidad tendrá poder de decisión sobre las políticas de seguridad y moderación en EE.UU., en respuesta a acusaciones de injerencia extranjera.

Nueva dirección y mensaje a los usuarios

La nueva empresa, denominada TikTok USDS, estará dirigida por Adam Presser, exejecutivo de WarnerMedia, mientras que Will Farrell asumirá como director de seguridad.

Por su parte, el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, agradeció públicamente el respaldo de los usuarios, en especial de los estadounidenses, a través de un video publicado en la plataforma.

“Estamos agradecidos de que formen parte de la comunidad de TikTok”, señaló el directivo, al referirse a los más de 200 millones de usuarios en EE.UU.

Hasta el momento, ByteDance y el Gobierno chino no han emitido comentarios oficiales sobre el acuerdo.

Mira la programación en Red Uno Play