Trump firma en Davos la creación de su Junta de Paz para conflictos globales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves en Davos (Suiza) su denominada Junta de Paz, en una ceremonia que contó con la presencia de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, además del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Durante el acto, Trump afirmó que el mundo es hoy “más rico, seguro y pacífico” que hace un año, cuando asumió su segundo mandato, y aseguró que varios conflictos internacionales habrían concluido gracias a su intervención.

“Ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses”, sostuvo.

Firma y alcance del nuevo organismo

Trump firmó el acta de constitución de la Junta de Paz en el auditorio principal del Centro de Congresos de Davos. El organismo fue concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza, aunque el mandatario anunció su ampliación a otros conflictos globales.

Los líderes que respaldan la iniciativa firmaron el acta antes que el propio presidente estadounidense, en una ceremonia protocolar sobre el escenario.

“Lo que estamos haciendo es muy importante. Era algo que realmente quería hacer”, afirmó Trump.

El mandatario reiteró sus críticas a la Organización de las Naciones Unidas, a la que atribuyó un “tremendo potencial” que, según dijo, no se utiliza plenamente. Añadió que la combinación entre la ONU y su Junta de Paz podría generar “algo único en el mundo”.

Entre los asistentes figuraron integrantes de la junta directiva del nuevo organismo, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente.

Rubio destacó el liderazgo de Trump y lo definió como un presidente “de acción”, con “la visión y el coraje para soñar lo imposible”.

Adhesiones y rechazos

Según la Casa Blanca, al menos 35 de unos 50 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado integrarse a la Junta de Paz, aunque no se difundió una lista completa. Entre los países que confirmaron su adhesión figuran Israel, Argentina y Egipto.

En contraste, Francia, Noruega y Suecia rechazaron la iniciativa. Trump aseguró además que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó sumarse al organismo, extremo que aún no fue confirmado por el Kremlin. [Por confirmar]

Desde la ONU, el secretario general António Guterres señaló, a través de un portavoz, que la Junta de Paz es por ahora “amorfa”, aunque expresó su respaldo “estricto” a su labor vinculada a la Franja de Gaza.

Mira la programación en Red Uno Play