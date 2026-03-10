TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Le sacaron hasta el pantalón! Joven es víctima de los 'robos pirañas'

Las cámaras de seguridad registraron el impactante momento en que el grupo rodea a la víctima.

Ximena Rodriguez

10/03/2026 19:14

El joven fue interceptado por casi una docena de delincuentes.
Argentina

Un joven de 18 años fue víctima de un brutal ‘robo piraña’ en la localidad de Malvinas Argentinas mientras regresaba a su hogar durante la madrugada. En las imágenes de seguridad se observa cómo once delincuentes lo rodearon de forma coordinada para despojarlo de todas sus pertenencias.

El ataque ocurrió de manera sorpresiva y duró apenas unos segundos, tiempo suficiente para que los atacantes le quitaran su celular, chamarra y calzados. Los asaltantes actuaron con una agresividad tal que la víctima terminó caminando hacia su domicilio únicamente con su polera y ropa interior.

Aunque el joven no sufrió heridas físicas de gravedad, el registro fílmico muestra la violencia de los golpes recibidos antes de que la banda se diera a la fuga. El estado de shock de la víctima refleja la vulnerabilidad extrema ante esta modalidad delictiva.

El video del incidente se volvió viral rápidamente en redes sociales, despertando una profunda indignación y preocupación entre los residentes locales.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

