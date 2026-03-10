Gobierno enviará comisión a Yapacaní para dialogar con productores movilizados

Ante las movilizaciones de productores que cuestionan el decreto supremo 5547, el Gobierno nacional reafirmó que el camino para atender demandas es el diálogo y no los bloqueos.

El viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, explicó que se está trasladando a Yapacaní para sostener reuniones con los sectores involucrados y socializar el alcance de la norma.

“Cuando haya demandas legítimas, estamos abiertos a debatir y escuchar. El gobierno ha estado en constante diálogo, incluso con los productores que hoy manifiestan su desacuerdo”, afirmó Serrano durante una entrevista.

La autoridad recordó que el decreto 5547 busca principalmente apoyar la exportación de soya y garantizar la cadena productiva interna, incluyendo la alimentación de ganado y aves.

Según Serrano, este año se autorizó un cupo de 880 mil toneladas para exportación, frente a 50 mil toneladas del año pasado, simplificando los trámites para los productores.

Respecto a las críticas sobre una supuesta competencia desleal con productos importados, Serrano aclaró que la medida solo aplica a la soya y que las referencias al arroz se relacionan con un decreto del gobierno anterior que ya no está vigente.

“Antes de emitir este decreto hemos explicado y seguiremos socializando su alcance en diferentes reuniones con productores”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de modificar el decreto ante la negativa de los productores, el viceministro señaló que estas normas forman parte de un conjunto de medidas para fortalecer la cadena productiva, y que retroceder en alguna implicaría afectar otras disposiciones que benefician al sector.

Serrano insistió en que los bloqueos afectan la libre circulación de la población y reiteró que la vía para resolver los conflictos es el diálogo. “Estaremos hoy en Yapacaní durante todo el día para dialogar y avanzar hacia soluciones constructivas”, afirmó.

