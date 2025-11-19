Productores de Faja Norte se declaran en emergencia por pérdidas tras desborde del río Yapacaní

Pequeños productores de la comunidad Faja Norte, en Yapacaní, se declararon en emergencia luego de que el desborde del río cubriera de lodo y arena gran parte de sus cultivos, dejando incluso maquinaria agrícola atrapada entre el agua y el sedimento.

Luciano Pérez, productor de la zona, lamentó que la crecida haya destruido los cultivos sembrados el pasado lunes.

“Antes eran cultivos de soya, hoy es lodo y arena. Nuestra soya se ha perdido porque la arena y el lodo la aplastó en su totalidad; no se ve la planta, todo está cubierto. De 2.500 hectáreas sembradas en la zona, solo se podrá cosechar el 30%”, relató.

El agricultor también señaló que esta inundación supone un fuerte golpe económico para los pequeños productores, muchos de los cuales quedaron endeudados por la compra de semillas y por el diésel adquirido con sobreprecio para encarar la campaña de siembra.

En Yapacaní se aguarda que el nivel del agua disminuya en las áreas de cultivo para que una comisión técnica pueda ingresar, hacer el relevamiento de datos y cuantificar los daños ocasionados por el temporal.

Mira la programación en Red Uno Play