Bloqueos golpean la economía: Empresarios estiman pérdidas superiores a los Bs 287 millones

La activación simultánea de 11 frentes de bloqueo en rutas troncales que conectan el oriente, occidente y sur del país ha generado una parálisis casi total del transporte de carga y pasajeros, además de una abrupta contracción del turismo, colocando a Cochabamba en una situación de aislamiento operativo justo al inicio de un fin de semana de alta demanda de movilidad.

De acuerdo con un Reporte de Afectación Económica elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), esta disrupción logística provoca una afectación económica diaria estimada en Bs 93,4 millones, con impactos directos sobre empresas, empleo y economías locales.

Conflictos y bloqueos: un impacto acumulado millonario

El informe señala que desde el inicio de la gestión 2026 se registran 56 conflictos sociales activos y 61 puntos de bloqueo, concentrándose el 90% en el occidente del país. En este contexto, Cochabamba cumple un rol estratégico como eje logístico, productivo y de servicios, por lo que la interrupción de rutas ha generado una afectación económica acumulada de Bs 287,1 millones.

La FEPC advierte que la concentración territorial de los bloqueos intensifica los efectos económicos y sociales, transformando la interrupción vial en un fenómeno de alcance sistémico, con impactos amplificados en sectores altamente dependientes de la movilidad continua, como transporte, comercio, servicios y turismo.

Transporte paralizado y riesgo de desabastecimiento

En el transporte de carga, el cierre de corredores estratégicos mantiene alimentos, insumos productivos y mercancías detenidas, elevando costos logísticos, ampliando los tiempos de entrega y aumentando el riesgo de deterioro de productos perecederos. Esta situación compromete el abastecimiento regular de los mercados urbanos y presiona al alza los precios locales.

En el transporte de pasajeros, la suspensión de salidas interdepartamentales restringe desplazamientos laborales, educativos, médicos y familiares, reduciendo los ingresos diarios de transportistas, operadores y trabajadores vinculados a la cadena de movilidad.

Turismo en crisis: paralización cercana al 90%

De forma paralela, la ruptura de la conectividad vial ha provocado un colapso del turismo interno y externo, con una paralización estimada cercana al 90% a nivel nacional.

El turismo interno registra cancelaciones masivas de viajes, suspensión de circuitos regionales y una caída crítica de la ocupación hotelera, debilitando economías locales que dependen del flujo interdepartamental. En tanto, el turismo externo se ve afectado por la imposibilidad de desplazamiento seguro y continuo, lo que deteriora la imagen del país como destino y genera cancelaciones de reservas internacionales.

Este escenario impacta directamente a hoteles, restaurantes, agencias de viaje, guías turísticos, operadores de transporte, servicios culturales, artesanos, ferias y economías comunitarias, sectores con alta participación de empleo informal y temporal, que enfrentan una pérdida casi total de ingresos diarios y un incremento de la vulnerabilidad social.

Advertencia empresarial

El informe concluye que la acumulación de bloqueos en el occidente del país, sumada al aislamiento logístico que atraviesa Cochabamba, representa una amenaza estructural para la economía nacional, al fracturar el principal eje de integración productiva, comercial y turística.

Desde una perspectiva económica y empresarial, la FEPC sostiene que el restablecimiento de la transitabilidad plena en corredores estratégicos es una condición indispensable para reactivar la economía, proteger el empleo y evitar un mayor deterioro de sectores altamente sensibles como el transporte, el comercio y el turismo.

