Uno decide

Conozca la lista de candidatos habilitados para la contienda electoral

El Órgano Electoral publicó las nóminas oficiales: casi 8 de cada 10 postulantes quedaron fuera de carrera por no cumplir los requisitos.

Silvia Sanchez

10/01/2026 9:24

Imagen referencial. Captura RR.SS. - Transparencia Electoral
Bolivia

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) publicó en su portal oficial las listas de candidatos habilitados e inhabilitados para las Elecciones Subnacionales 2026, dejando una cifra que llamó la atención: cerca del 80% de los postulantes fue excluido del proceso por incumplir los requisitos exigidos por la normativa electoral.

Según informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, de los más de 34.000 candidatos inscritos a nivel nacional, aproximadamente 26.000 fueron inhabilitados, mientras que solo 8.100 quedaron habilitados para participar en los comicios previstos para el 22 de marzo.

El detalle completo de las listas puede revisarse en el portal oficial del OEP, ingresando al siguiente enlace:
👉 https://web.oep.org.bo/elecciones-subnacionales-2026/listas_de_candidaturas/

La inhabilitación alcanza a aspirantes a alcaldías, primeras concejalías y primeras asambleístas, entre otros cargos. Para ser habilitados, los candidatos debían presentar al menos 10 requisitos obligatorios, entre ellos el certificado de solvencia fiscal, el Certificado de No Violencia (CENVI) y la libreta de servicio militar. Sin embargo, en muchos casos, las carpetas solo incluían la fotocopia de la cédula de identidad.

El proceso aún contempla etapas de sustitución de candidaturas, conforme al calendario electoral vigente.

