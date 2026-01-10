Caso El Sillar: Fiscalía investiga a exministros y exgerentes de la ABC

El exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, no es el único investigado en el caso por un presunto daño económico al Estado vinculado a la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz. La Fiscalía confirmó que al menos ocho personas más están bajo investigación, entre ellas otro exministro y exgerentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El fiscal Omar Yujra informó que Montaño es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

“Son más de ocho personas las que están siendo investigadas. Se tienen dos exministros y gerentes de la ABC. Por estrategia no puedo señalar los nombres, debido a que estamos iniciando la investigación y no descartamos ninguna posibilidad”, explicó Yujra.

Al cierre de la jornada del viernes, Montaño fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, donde se acogió a su derecho constitucional al silencio.

“Se ha recepcionado su declaración, en la cual el señor Édgar Montaño se ha reservado su derecho al silencio”, confirmó el fiscal.

Yujra detalló que la investigación se sustenta en que, durante la gestión de Montaño, el Ministerio de Obras Públicas tenía bajo su tuición a la ABC, institución que habría suscrito contratos, ampliaciones y modificaciones contractuales con una empresa china, generando un presunto beneficio indebido.

“Se habría favorecido a esta empresa en el tipo de cambio, ampliación de plazos y cláusulas contractuales, lo que habría ocasionado un daño económico al Estado de aproximadamente 3 millones de dólares”, sostuvo.

Montaño fue aprehendido la tarde del viernes en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente trasladado a La Paz. A las 01:40 de este sábado, fue conducido a celdas policiales, a la espera de su audiencia cautelar.

