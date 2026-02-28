VIDEO: Cámara captó el momento del accidente aéreo en El Alto

Las cámaras de seguridad de una vivienda cercana al Aeropuerto Internacional de El Alto captaron el dramático momento en que el avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba dinero, se precipitó fuera de la pista provocando una tragedia que dejó 22 personas fallecidas y 37 heridas.

En las imágenes se observa que los vehículos circulaban con total normalidad por la zona, cuando en cuestión de segundos ocurre el siniestro. La aeronave se salió de la pista, atravesó el puente Bolivia y terminó cruzando las avenidas Bolivia y Costanera, generando una escena de caos y desesperación entre vecinos y transeúntes.

De acuerdo con los informes preliminares brindados por autoridades nacionales en anteriores declaraciones, la aeronave realizaba una operación de transporte de valores cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control durante el aterrizaje o desplazamiento en pista.

El saldo oficial confirmado hasta el momento es de 22 personas fallecidas. Asimismo, 37 heridos fueron evacuados a distintos centros hospitalarios de la ciudad de El Alto y La Paz, donde reciben atención médica especializada. Varios de ellos presentan lesiones de gravedad.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y el sistema sanitario fue puesto en alerta máxima para garantizar la atención inmediata de los afectados.

