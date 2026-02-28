BCB publicará lista y habilitará app para verificar billetes inhabilitados

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, aclaró que la inhabilitación temporal de 48 horas alcanza únicamente a determinados billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B que formaban parte del cargamento afectado en el siniestro ocurrido en El Alto.

La autoridad informó que desde este lunes se publicará la numeración exacta de los billetes inhabilitados, con el fin de que puedan ser identificados con precisión por la población y el sistema financiero.

Espinoza explicó que todos los demás billetes de la Serie B mantienen plena validez y pueden utilizarse con normalidad en todo el territorio nacional. La restricción aplica exclusivamente a los ejemplares incluidos en el listado oficial.

Aplicativo para verificar número de serie

El BCB habilitará un aplicativo móvil que permitirá a la ciudadanía ingresar el número de serie de un billete y verificar de forma inmediata si está comprendido dentro del lote invalidado.

Según la entidad, la herramienta busca dar certeza a comerciantes y usuarios, evitando confusión en las transacciones diarias. El listado oficial también será difundido al sistema financiero, a través de la página web institucional y mediante los medios de comunicación.

La autoridad subrayó que la suspensión temporal respondió a una medida excepcional para proteger a la población y resguardar la integridad del sistema monetario.

Asimismo, aseguró que la provisión y circulación de billetes y monedas está plenamente garantizada y que los cajeros automáticos y entidades financieras distribuyen únicamente ejemplares con validez legal.

En caso de detectarse un billete inhabilitado dentro del sistema financiero, este será incautado y remitido al Banco Central, bajo un procedimiento similar al aplicado con billetes falsos.

Espinoza reiteró que no existe pérdida económica, ya que el material no estaba autorizado para su circulación, e instó a la población a no intentar usar ni retener los billetes comprendidos en el listado oficial.

