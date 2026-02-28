TEMAS DE HOY:
Nacional

Fuerza Aérea confirma pérdida total del Hércules C-130 en El Alto

Una junta especializada determinará las causas del accidente de la unidad que terminó con daños del 100%.

Ximena Rodriguez

28/02/2026 14:18

Foto: Red Uno.
La Paz

El comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Sergio Lora, emitió un informe oficial sobre el siniestro ocurrido ayer en la tarde en el aeropuerto de El Alto, correspondiente a la aeronave Hércules C-130 con matrícula FAB-81, confirmando que la unidad sufrió daños del 100%. El jefe militar detalló que a bordo se encontraban ocho personas, incluyendo personal de carga y tripulantes, quienes cumplían la ruta desde Santa Cruz hacia la ciudad de La Paz.

Respecto al cargamento que transportaba la nave, Lora aclaró que se trataba de un servicio para el Banco Central de Bolivia (BCB). “Llevaban dinero sin valor legal para el BCB, prestando un servicio a esta institución”, explicó la autoridad.

Sobre el origen de la tragedia, la institución militar indicó que aún no se han establecido los factores determinantes del impacto. “Desconocemos las causas del accidente, se está instalando una junta investigadora de accidentes, para determinar cuáles fueron las causas y factores que llevaron a este fatal accidente”, puntualizó el comandante General.

Finalmente, el Gral. Lora hizo un llamado enérgico a la civilidad ante los reportes de disturbios en el perímetro del aeropuerto. “Un pedido a las personas que están haciendo hechos vandálicos, que se abstengan y respeten el luto y dolor en este momento difícil por el que estamos pasando”, concluyó la autoridad.

