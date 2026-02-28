¿Tiene billetes de Bs 10, Bs 20 o Bs 50 de la Serie B? Esto es lo que debe hacer, según la ASFI

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) recordó a la población que los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B quedaron inhabilitados de manera inmediata para su uso y circulación, tras el siniestro aéreo ocurrido en El Alto.

Ante esta situación, las personas que tengan en su poder estos cortes deben abstenerse de utilizarlos en cualquier tipo de transacción comercial o financiera mientras se implementan los mecanismos dispuestos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

¿Se pueden canjear?

Sí. ASFI precisó que quienes hayan obtenido estos billetes de forma legal podrán canjearlos en el sistema financiero, de acuerdo con el calendario y procedimiento que anunciará el BCB en los próximos días.

Es importante no intentar introducir estos billetes al sistema financiero fuera del procedimiento oficial, ya que los ejemplares vinculados al siniestro están plenamente identificados.

¿Qué ocurre si alguien intenta usarlos?

Las entidades financieras tienen la instrucción de retener de inmediato los billetes identificados y reportar a las autoridades competentes a cualquier persona que intente ponerlos nuevamente en circulación.

Finalmente, ASFI aseguró que el sistema financiero opera con total normalidad y que los ahorros de la población están garantizados, reiterando su compromiso con la estabilidad y la protección de los consumidores financieros.

