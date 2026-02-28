¿Qué ocurrió con el avión militar? El informe oficial del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa informó que una aeronave de carga de Transporte Aéreo Boliviano (TAB), matrícula FAB-81, modelo Hércules C-130, sufrió un accidente la tarde del viernes a las 18:15, al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

La aeronave provenía de Santa Cruz y transportaba valores destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la décima entrega programada.

Tras el incidente, la nave cayó en inmediaciones externas a la terminal aérea, según el comunicado oficial.

Atención a afectados

Se conoce que el accidente dejó al menos 15 personas fallecidas y 28 heridas, quienes reciben atención en hospitales de La Paz y El Alto.

El Estado anunció que brindará el auxilio humanitario necesario a las víctimas y a sus familias a través de las instancias correspondientes, mientras continúan las labores de evaluación y acompañamiento a los afectados.

Se activa la Junta de Investigación

En cumplimiento del Manual MAPO-3 y por expresa disposición del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana, se instauró la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), con el objetivo de establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mensaje institucional

En un pronunciamiento público, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana expresó su “más profundo pesar por el sensible fallecimiento de las víctimas del lamentable accidente aéreo ocurrido recientemente”.

Mira la programación en Red Uno Play