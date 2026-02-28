Conozca cuándo se reanudarán los vuelos en El Alto según el reporte de Naabol

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó oficialmente cuándo se reanudarán los vuelos tras el accidente ocurrido esta tarde en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Según el comunicado de la entidad, la pista de la terminal aérea permanecerá cerrada inicialmente hasta las 21:30, con una posible ampliación del horario dependiendo del peritaje.

El cese de operaciones responde al siniestro de la aeronave FAB-81 C130 de la Fuerza Aérea Boliviana, la cual procedía de Santa Cruz al momento del impacto a las 18:20 hora local. Actualmente, los hechos se encuentran bajo una fase de investigación estricta por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad operacional.

Por su parte, la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) ha advertido que este cierre temporal genera demoras, reprogramaciones y cancelaciones en sus itinerarios desde y hacia La Paz. La compañía aclaró que, aunque la situación es ajena a sus equipos, el restablecimiento de los servicios depende enteramente de que se habiliten las condiciones normales de operación en pista.

Se recomienda a los usuarios afectados mantenerse en contacto permanente con los canales digitales y el Call Center de sus respectivas operadoras. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la seguridad de los pasajeros, instando a no acudir a la terminal sin antes confirmar el estado actualizado de sus vuelos.

