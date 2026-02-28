Hospital Militar solicita donantes de sangre tras caída de aeronave en El Alto

Se necesitan donantes de sangre de manera urgente para atender a los heridos de la aeronave de Transporte Aéreo Boliviano (TAB) que cayó esta noche en El Alto. Los familiares de las víctimas han iniciado una campaña de recolección en el Hospital Militar para garantizar el suministro necesario durante las intervenciones de emergencia.

Los galenos informaron que el personal especializado estará aguardando a los voluntarios en el Hemocentro para canalizar esta ayuda humanitaria hacia los afectados. La situación es crítica, dado que los sobrevivientes presentan cuadros de alta complejidad tras ser evacuados de la zona del desastre.

La magnitud de la tragedia escaló tras confirmarse, mediante un informe del Cnl. Pavel Tobar, que existen al menos 12 personas fallecidas y seis heridos de gravedad. El avión arrolló a varios vehículos y transeúntes al precipitarse en las cercanías del aeropuerto, dejando un saldo devastador entre ocupantes y civiles.

Actualmente, los equipos de salvamento continúan trabajando entre los restos de la nave, donde tres personas permanecen desaparecidas y el piloto aún no ha sido localizado. Se insta a la población que cumpla con los requisitos de donación a aproximarse a los puntos indicados para apoyar la recuperación de los siete ocupantes rescatados.

