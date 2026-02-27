¿Cómo sucedió el accidente aéreo en El Alto? Esto se conoce preliminarmente

De acuerdo con los reportes oficiales, se conoce preliminarmente cómo habría sucedido el accidente de la aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que terminó impactando contra vehículos en las vías cercanas al aeropuerto de El Alto en La Paz. El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, informó que la unidad no se precipitó desde el aire, sino que sufrió un percance tras tocar tierra.

“El avión se salió de la pista, no se cayó”, precisó Fanola al explicar que el evento técnico se define como una "excursión de pista" ocurrida durante el aterrizaje. La autoridad señaló además que la aeronave procedía de Viru Viru, Santa Cruz, y que aparentemente transportaba una remesa de dinero destinada al Banco Central de Bolivia.

La investigación preliminar también considera factores climáticos, ya que testigos presenciales indicaron que durante la jornada se registró una fuerte caída de granizo en la zona de El Alto. Este fenómeno meteorológico podría haber influido en que el avión Mark-81 perdiera el control y terminara derrapando hasta alcanzar las vías públicas externas.

A consecuencia del impacto, diversas piezas de la estructura salieron proyectadas hacia las avenidas colindantes, dejando varios vehículos de transporte público completamente destrozados. Las autoridades aeronáuticas y policiales permanecen en el lugar a la espera de un informe pericial definitivo que confirme las circunstancias exactas de este siniestro.

