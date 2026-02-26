Adiós a la televisión antigua: ATT confirma fecha definitiva para el apagón analógico en el eje central; hay un simulacro este sábado

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ratificó que el próximo 30 de mayo se ejecutará el apagón analógico. Esta medida afectará inicialmente a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, marcando un hito en la modernización tecnológica del país.

Gustavo Pozo, director de Telecomunicaciones de la ATT, señaló: “Estamos en la recta final para el apagón analógico que es este 30 de mayo en las principales ciudades del país”.

Para asegurar una transición fluida, la entidad ha programado actividades intensivas de preparación durante los próximos días.

Como antesala al cambio definitivo, este sábado 28 de febrero se llevará a cabo un simulacro nacional en el eje troncal. Durante cuatro horas, entre las 10:00 y las 14:00, las emisoras suspenderán su señal habitual para realizar pruebas técnicas.

En lugar de la programación regular, los usuarios verán un mensaje informativo sobre la naturaleza del simulacro y los pasos para sintonizar la señal digital. El objetivo es que la población identifique si sus equipos están listos para la nueva tecnología o si requieren adaptadores.

Sobre el seguimiento del proceso, Pozo precisó: “Se debe mantener el conteo regresivo, a través de la marca de agua, que también se ve en las pantallas indicando los días que faltan”. Esta herramienta visual permite a los televidentes estar alertas sobre el cese inminente de las señales antiguas.

Actualmente, el 75% de los canales de televisión ya han adecuado su infraestructura o se encuentran gestionando los trámites correspondientes ante el ente regulador. La ATT mantiene reuniones constantes con el resto de los operadores para brindar soporte técnico y asegurar que nadie quede fuera del sistema.

La transición se dividirá en tres etapas estratégicas, comenzando este mayo de 2026 en las tres urbes más pobladas del territorio. La segunda fase se activará en 2028 para ciudades intermedias y capitales restantes, culminando el proceso a nivel nacional en mayo de 2030.

Este cambio permitirá que la cobertura digital alcance la totalidad de los canales bolivianos en los próximos años, mejorando la calidad de imagen y sonido. El Gobierno prevé que esta migración posicione a Bolivia a la par de los estándares internacionales de radiodifusión.

Mira la programación en Red Uno Play