El enigma de los pies errantes: Resuelven el macabro misterio de los 21 pies mutilados dentro de zapatillas

Durante casi 20 años, una sombra de terror se cernió sobre las playas del Mar de Salish. Desde que en agosto de 2007 una joven encontrara una zapatilla Adidas talla 12 con un pie humano en su interior, el goteo de restos humanos fue incesante. Se hallaron 16 pies en la provincia de British Columbia y cuatro en el estado de Washington, casi siempre enfundados en calzado deportivo de marcas como Nike, Reebok y New Balance.

El caso, que parecía sacado de una novela de suspenso, desató una ola de especulaciones globales. ¿Había un asesino serial con un fetiche macabro? ¿Era la mafia deshaciéndose de cuerpos? ¿Víctimas de tráfico de órganos? El misterio ha sido, finalmente, resuelto.

Ni asesinos ni mafias: La ciencia del océano

La forense Barb McLintock, del Servicio de Forenses de Columbia Británica, ha puesto fin a las leyendas urbanas. La explicación no reside en un crimen violento, sino en una combinación de biología marina y evolución tecnológica.

Según las investigaciones, en todos los casos identificados se determinó que las muertes fueron producto de accidentes o suicidios. Cuando un cuerpo cae al océano y se hunde, los carroñeros marinos (como crustáceos y peces pequeños) atacan primero las partes más blandas. Los tobillos, compuestos principalmente por ligamentos y tejido blando, son los primeros en ser devorados, lo que provoca que el pie se desprenda del resto del cuerpo de forma natural mediante un proceso llamado "desarticulación por descomposición".

BEN NELMS for National Post

El "culpable" inesperado: La cámara de aire

Si este proceso biológico ha ocurrido siempre, ¿por qué los pies empezaron a aparecer masivamente a partir de 2007? La respuesta está en la suela de tus zapatos.

Antiguamente, el calzado pesado se hundía junto al cuerpo. Sin embargo, en las últimas décadas, la industria del calzado deportivo revolucionó sus diseños incorporando espuma más ligera, cápsulas de aire comprimido (tecnología de amortiguación) y materiales sintéticos flotantes.

"Realmente no surgió hasta que tuvimos zapatillas para correr que flotaban tan bien", explicó McLintock. Al desprenderse el pie por la acción de los peces, el calzado actúa como un "chaleco salvavidas" para el resto humano, llevándolo hasta la superficie y permitiendo que las corrientes lo arrastren hasta la costa.

Casos cerrados

Hasta la fecha, los forenses han logrado identificar la mayoría de los restos, vinculándolos con personas desaparecidas años atrás. Aunque la imagen de una zapatilla solitaria en la arena sigue siendo estremecedora, la ciencia ha confirmado que no hay un monstruo acechando en las sombras, sino simplemente una consecuencia física de cómo fabricamos lo que vestimos.

Con datos de National Post, IFLScience y Gizmodo.



