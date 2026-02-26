Un dramático rescate que bordea lo milagroso fue captado en video en la república de Bashkiria, donde la decisión de un solo hombre marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Un transeúnte se convirtió en el protagonista de una hazaña heroica al salvar a un conductor que se encontraba atrapado e inconsciente dentro de un vehículo envuelto en llamas.

Un rescate contra el reloj

El incidente ocurrió cuando un automóvil comenzó a arder violentamente en plena vía pública. Mientras las llamas se propagaban con rapidez y el humo negro cubría la escena, un testigo presencial decidió no ser un simple espectador. Sin equipo de protección y ante el riesgo inminente de una explosión, el hombre corrió hacia el coche ardiente, según informa el portal RT.

Al notar que el conductor no reaccionaba, el rescatista abrió la puerta del vehículo y, con un esfuerzo físico notable, logró arrastrar el cuerpo del hombre inconsciente lejos del fuego, poniéndolo a salvo en una zona segura antes de que el incendio se tornara incontrolable.

Estado de salud de la víctima

Minutos después del rescate, equipos de emergencia llegaron al lugar para sofocar el incendio. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia emitió un comunicado oficial confirmando que el conductor fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano. Según el reporte oficial, el estado del conductor es grave, y permanece hospitalizado bajo observación constante debido a las lesiones sufridas durante el siniestro.

El video de la acción ha comenzado a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacan la agilidad y el valor del transeúnte. Las autoridades locales han resaltado que, de no haber sido por la intervención inmediata de este ciudadano, el desenlace hubiera sido fatal, ya que el fuego consumió la cabina del vehículo poco después de la extracción.

¡Héroe sin capa! Transeúnte desafía a la muerte y rescata a conductor de un coche en llamas. Foto: El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia

Mira la programación en Red Uno Play