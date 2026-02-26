TEMAS DE HOY:
Caso sparring Secuestro en Cuatro Cañadasa Jhonny Fernández

31ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

“Tenemos una positividad de un 51%”: convocan a COED de salud ante incremento alarmante de chikungunya

La reunión interinstitucional prevista permitirá definir la fecha exacta de la minga y coordinar el despliegue operativo en los barrios más golpeados. Las autoridades insistieron en que las acciones deben ser sostenidas y contar con el respaldo ciudadano para reducir los índices de contagio.

Charles Muñoz Flores

26/02/2026 16:59

Chikungunya se dispara: Santa Cruz roza los 4.000 casos y reporta 51% de positividad. FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.

Escuchar esta nota

El brote de chikungunya en el departamento de Santa Cruz ha encendido las alertas sanitarias. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) anunció la convocatoria a una reunión ampliada este 2 de marzo para definir acciones más intensivas que frenen el avance de la enfermedad, ante una tasa de positividad que alcanza el 51%, muy por encima del 5% establecido como parámetro regular.

El secretario departamental de Salud, Edil Toledo, informó que actualmente se registran 3.900 casos confirmados por laboratorio y que en las próximas horas la cifra superará los 4.000 contagios, según datos proporcionados por el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop). Además, existen 35 pacientes internados y se reportan fallecimientos asociados a esta patología.

“Lo más grave es que tenemos una positividad de un 51%, cuando la norma establece que debería ser del 5%. Esto es alarmante”, señaló la autoridad.

Los distritos más afectados son el 5, 6, 4, 9, 7 y 11, donde se prevé concentrar las intervenciones inmediatas. En este contexto, Toledo anunció la organización de una “minga de impacto” que involucrará a instituciones públicas y privadas para ejecutar tareas masivas de limpieza, fumigación y eliminación de criaderos de mosquitos.

La estrategia contempla la participación de la Alcaldía, Emacruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el Servicio Departamental de Educación y otras entidades que aportarán logística, recursos humanos y apoyo económico.

“A nivel de la Alcaldía se ha asumido el compromiso de reforzar la limpieza de áreas verdes. De nada sirve una campaña si no hay limpieza constante y fumigación”, enfatizó Toledo.

La reunión interinstitucional prevista permitirá definir la fecha exacta de la minga y coordinar el despliegue operativo en los barrios más golpeados. Las autoridades insistieron en que las acciones deben ser sostenidas y contar con el respaldo ciudadano para reducir los índices de contagio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD