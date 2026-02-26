Busca su libertad el entrenador detenido por caso sparring que dejó un menor en coma

La defensa del entrenador detenido preventivamente por el caso de sparring que dejó a un menor en estado de coma anunció la presentación de un recurso de reposición con el objetivo de que su cliente pueda asumir defensa en libertad.

El abogado Elías Tordoya informó que se han planteado incidentes procesales al considerar que se vulneró el debido proceso y que existe una errónea calificación del tipo penal. Según explicó, el juez cautelar rechazó los incidentes bajo el argumento de que fueron presentados fuera de plazo, extremo que la defensa cuestiona.

“Hemos tenido la sorpresa de que el juez ha negado los incidentes aludiendo extemporaneidad; sin embargo, consideramos que estamos dentro del plazo legal. Por ello vamos a insistir con el recurso de reposición y, de ser necesario, activar la vía constitucional para que se restablezcan los derechos fundamentales”, señaló Tordoya.

El objetivo principal, indicó, es que el entrenador identificado como John Carlos pueda defenderse en libertad. La defensa sostiene que la conducta atribuida no se adecua al delito de homicidio culposo, figura por la cual fue imputado y que derivó en la imposición de detención preventiva.

Asimismo, argumentó que la medida cautelar sería desproporcionada, tomando en cuenta que el delito imputado contempla una pena máxima de cuatro años.

“Consideramos que no corresponde la detención preventiva, ya que el quantum de la pena no justificaría la medida más gravosa”, afirmó el jurista.

Tordoya también señaló que existe una aceptación tácita de los riesgos propios de la disciplina deportiva por parte de los progenitores, al inscribir y costear el entrenamiento de sus hijos en un gimnasio.

