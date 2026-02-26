Exministra de Salud se presentó a declarar por presunto caso de corrupción

La exministra de Salud, María René Castro, declaró este jueves por más de dos horas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Corrupción, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el proyecto del Hospital Gastroenterológico de La Paz.

“Nos han convocado justamente para dar toda la información técnica, legal y normativa referente a esta investigación que está llevando adelante la Fiscalía. No tenemos todavía toda la información; entiendo que ahora es la Fiscalía la entidad que puede seguir respondiendo”, señaló la exautoridad tras salir de su comparecencia.

Castro fue convocada para responder un cuestionario relacionado con la denuncia que involucra a más de 50 personas. La investigación se centra en aspectos técnicos, legales y normativos vinculados al proyecto hospitalario, ubicado en la avenida Zavaleta, cuyo proyecto contemplaba una inversión de Bs 739 millones y cuya entrega estaba prevista durante la gestión del expresidente Luis Arce.

Según los antecedentes, la obra incluía cinco quirófanos, cuatro salas de endoscopía para adultos, cuatro salas de endoscopía pediátrica y un área de emergencias. Sin embargo, la falta de entrega formal y observaciones detectadas por las actuales autoridades derivaron en la presentación de documentación ante el Ministerio Público y la Contraloría General del Estado.

La exministra Castro descartó cualquier irregularidad en torno al proyecto y aseguró haber respondido a cabalidad el cuestionario presentado por los fiscales. Tras su declaración, abandonó las instalaciones del Ministerio Público en compañía de su abogado y en condición de libertad.

