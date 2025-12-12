Abogado revela que Aramayo sufrió torturas y abusos físicos en más de 50 cárceles

Joel Lara, abogado de Marco Antonio Aramayo, quien fuera director del Fondo Indígena y falleciera mientras estaba bajo detención, hizo una grave denuncia sobre las condiciones extremas que enfrentó su cliente durante su encarcelamiento.

Según el testimonio del abogado, Aramayo fue trasladado entre más de 50 cárceles en todo el país, y durante ese tiempo habría sido víctima de abuso físico, torturas y abuso sexual.

“Hay temas delicados que tenemos dentro de las pruebas que queremos entregar al presidente (Rodrigo Paz), como ser las torturas que recibió en todas las cárceles, recordemos que ha pasado por más de 50 cárceles. El sistema penitenciario ha fallado, hay agresiones sicológicas, físicas hasta vejámenes sexuales”, reveló Lara.

Respecto a estas pruebas, el abogado defensor de Aramayo recordó que han solicitado entregar de manera directa al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara documentación elaborada por Aramayo, incluidos tres libros donde detalla lo que denominó el “cuoteo interno” del Fondo Indígena.

El abogado también criticó la reciente imputación formal contra el expresidente Luis Arce por el mismo caso Fondo Indígena, especialmente por el tiempo de detención preventiva solicitado por la Fiscalía (tres meses).

“Tres meses para semejante investigación es absurda, de entrada, debió ser 180 días, esperamos que en la audiencia el juez sea probo en sus decisiones”, cuestionó Lara.

Además, la familia de Aramayo expresó su sorpresa por el destino carcelario solicitado para Arce.

“Nos sorprende que vaya a una cárcel de jóvenes (Qhalauma), entonces si un político falla acá en Santa Cruz lo van a enviar a Cenvicruz”, ironizó el abogado.

Marco Antonio Aramayo falleció el 18 de abril de 2022 a los 54 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, tras permanecer más de siete años en detención preventiva sin recibir sentencia por el desfalco. El exdirector había sido el único procesado por el caso, a pesar de que él mismo denunció la malversación millonaria.

