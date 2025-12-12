¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 8 al 12 de diciembre en Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 8 al viernes 12 de diciembre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 8 de diciembre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9.49 (BOB), y un precio de compra de 9.56 (BOB).

Martes 9 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 9.46 (BOB), y un precio de compra de 9.53 (BOB).

Miércoles 10 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.35 (BOB), y un precio de compra de 9.42 (BOB).

Jueves 11 de diciembre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9.25 (BOB), a la venta y el precio de compra de 9.31 (BOB).

Viernes 12 de diciembre: El dólar paralelo registró la cifra de 9.11 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 9.18 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, debido a las restricciones para adquirir dólares a través de canales oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play