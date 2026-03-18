TEMAS DE HOY:
Caso maletas Sebastián Marset Intento de infanticidio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Qué está prohibido este fin de semana? Claves del Auto de Buen Gobierno

El Decreto Departamental 6518 establece una serie de restricciones obligatorias antes y durante las elecciones subnacionales. Conoce qué está permitido, qué no y cuáles son las medidas clave.

Silvia Sanchez

18/03/2026 15:47

¿Qué está prohibido este fin de semana? Claves del Auto de Buen Gobierno. Foto Policía Boliviana.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba emitió el Decreto Departamental 6518, que declara Auto de Buen Gobierno con motivo de las Elecciones Subnacionales.

La medida rige desde las 00:00 del jueves 19 de marzo hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral.

El vocero de la Gobernación, Adalid Zabala, recordó que estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio en todo el departamento.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO?

Manifestaciones políticas

  • Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 (18:00)

  • No se permite ningún tipo de campaña, apoyo o rechazo público a candidatos

Venta y consumo de alcohol (Ley seca)

  • Desde el viernes 20 (00:00) hasta el lunes 23 (12:00)

  • Prohibido en:

    • Domicilios particulares

    • Tiendas

    • Restaurantes

    • Bares, cantinas, hoteles y otros locales

Porte de armas

  • Todo el domingo 22 (00:00 a 24:00)

  • Prohibido portar:

    • Armas de fuego

    • Objetos punzocortantes

    • Explosivos

  • Excepción: Policía y Fuerzas Armadas

Apertura de locales

  • Prohibido abrir:

    • Restaurantes

    • Mercados

    • Supermercados

    • Patios de comida

    • Comercios en general

Reuniones y eventos

  • No se permiten:

    • Actos públicos

    • Espectáculos

    • Reuniones masivas

Traslado de votantes

  • Está prohibido trasladar electores de un recinto a otro por cualquier medio

Circulación de vehículos

  • Prohibida la circulación de:

    • Vehículos particulares

    • Transporte público

    • Vehículos oficiales

Excepciones:

  • Vehículos autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o TED

  • Policía y Fuerzas Armadas en funciones

Viajes y transporte

  • Se suspenden:

    • Viajes interdepartamentales

    • Interprovinciales

    • Intermunicipales

 Excepciones:

  • Personal del Órgano Electoral y seguridad

  • Vuelos internacionales (no están restringidos)

¿POR QUÉ SE APLICA?

El Auto de Buen Gobierno busca:

  • Garantizar elecciones en orden y paz

  • Evitar conflictos o disturbios

  • Asegurar la transparencia del proceso

CLAVE FINAL 

  •  No alcohol
  •  No circulación vehicular
  •  No eventos ni campañas
  •  Todo bajo control hasta el cierre de votación

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

21:00

Debate tse candidatos a alcaldía de la paz

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD