¿Qué está prohibido este fin de semana? Claves del Auto de Buen Gobierno

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba emitió el Decreto Departamental 6518, que declara Auto de Buen Gobierno con motivo de las Elecciones Subnacionales.

La medida rige desde las 00:00 del jueves 19 de marzo hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral.

El vocero de la Gobernación, Adalid Zabala, recordó que estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio en todo el departamento.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO?

Manifestaciones políticas

Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 (18:00)

No se permite ningún tipo de campaña, apoyo o rechazo público a candidatos

Venta y consumo de alcohol (Ley seca)

Desde el viernes 20 (00:00) hasta el lunes 23 (12:00)

Prohibido en: Domicilios particulares Tiendas Restaurantes Bares, cantinas, hoteles y otros locales



Porte de armas

Todo el domingo 22 (00:00 a 24:00)

Prohibido portar: Armas de fuego Objetos punzocortantes Explosivos

Excepción: Policía y Fuerzas Armadas

Apertura de locales

Prohibido abrir: Restaurantes Mercados Supermercados Patios de comida Comercios en general



Reuniones y eventos

No se permiten: Actos públicos Espectáculos Reuniones masivas



Traslado de votantes

Está prohibido trasladar electores de un recinto a otro por cualquier medio

Circulación de vehículos

Prohibida la circulación de: Vehículos particulares Transporte público Vehículos oficiales



Excepciones:

Vehículos autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o TED

Policía y Fuerzas Armadas en funciones

Viajes y transporte

Se suspenden: Viajes interdepartamentales Interprovinciales Intermunicipales



Excepciones:

Personal del Órgano Electoral y seguridad

Vuelos internacionales (no están restringidos)

¿POR QUÉ SE APLICA?

El Auto de Buen Gobierno busca:

Garantizar elecciones en orden y paz

Evitar conflictos o disturbios

Asegurar la transparencia del proceso

CLAVE FINAL

No alcohol

No circulación vehicular

No eventos ni campañas

Todo bajo control hasta el cierre de votación

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