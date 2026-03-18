¿Qué está prohibido este fin de semana? Claves del Auto de Buen Gobierno

El Decreto Departamental 6518 establece una serie de restricciones obligatorias antes y durante las elecciones subnacionales. Conoce qué está permitido, qué no y cuáles son las medidas clave.
18/03/2026 15:47
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El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba emitió el Decreto Departamental 6518, que declara Auto de Buen Gobierno con motivo de las Elecciones Subnacionales.
La medida rige desde las 00:00 del jueves 19 de marzo hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral.
El vocero de la Gobernación, Adalid Zabala, recordó que estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio en todo el departamento.
¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO?
Manifestaciones políticas
Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 (18:00)
No se permite ningún tipo de campaña, apoyo o rechazo público a candidatos
Venta y consumo de alcohol (Ley seca)
Desde el viernes 20 (00:00) hasta el lunes 23 (12:00)
Prohibido en:
Domicilios particulares
Tiendas
Restaurantes
Bares, cantinas, hoteles y otros locales
Porte de armas
Todo el domingo 22 (00:00 a 24:00)
Prohibido portar:
Armas de fuego
Objetos punzocortantes
Explosivos
Excepción: Policía y Fuerzas Armadas
Apertura de locales
Prohibido abrir:
Restaurantes
Mercados
Supermercados
Patios de comida
Comercios en general
Reuniones y eventos
No se permiten:
Actos públicos
Espectáculos
Reuniones masivas
Traslado de votantes
Está prohibido trasladar electores de un recinto a otro por cualquier medio
Circulación de vehículos
Prohibida la circulación de:
Vehículos particulares
Transporte público
Vehículos oficiales
Excepciones:
Vehículos autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o TED
Policía y Fuerzas Armadas en funciones
Viajes y transporte
Se suspenden:
Viajes interdepartamentales
Interprovinciales
Intermunicipales
Excepciones:
Personal del Órgano Electoral y seguridad
Vuelos internacionales (no están restringidos)
¿POR QUÉ SE APLICA?
El Auto de Buen Gobierno busca:
Garantizar elecciones en orden y paz
Evitar conflictos o disturbios
Asegurar la transparencia del proceso
CLAVE FINAL
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