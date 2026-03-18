Iglesia llama a votar con responsabilidad en las Elecciones Subnacionales

A pocos días de las Elecciones Subnacionales del 22 de marzo, la Iglesia Católica en Bolivia emitió un comunicado en el que exhorta a la ciudadanía a participar activamente en la jornada democrática.

En su pronunciamiento, la institución llamó a ejercer el derecho al voto con responsabilidad, libertad y compromiso cívico, recordando que en estos comicios se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas, autoridades que tendrán en sus manos la administración de departamentos y municipios.

Asimismo, la Iglesia destacó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los tribunales electorales departamentales, valorando su rol en la organización del proceso y expresando su confianza en que garantizarán transparencia y resultados que reflejen la voluntad popular.

El mensaje también invita a la población a ser protagonista consciente de esta jornada, acudiendo a votar en un ambiente de paz, orden y respeto, y a informarse previamente sobre las propuestas de los candidatos para emitir un voto informado.

En esa línea, se reconoció la labor de los observadores ciudadanos y de las organizaciones internacionales, cuya presencia contribuye a fortalecer la credibilidad del proceso electoral.

Finalmente, la Iglesia dirigió un mensaje a las futuras autoridades, a quienes pidió no defraudar la confianza del pueblo, cumplir sus promesas y trabajar por el desarrollo y bienestar de cada región del país.

“Que Dios nos guíe en esta jornada y nos conceda la sabiduría necesaria para elegir autoridades comprometidas con el servicio, la honestidad y el desarrollo de nuestras comunidades”, concluye el comunicado.

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