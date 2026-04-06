Video: La atajada de Guillermo Viscarra que da la vuelta al mundo

El fútbol suele ser ingrato con los resultados, pero generoso con la memoria. Aunque el pasado 1 de abril la Selección de Bolivia cerró su participación en el repechaje intercontinental sin el premio de la clasificación, el nombre de Guillermo Viscarra sigue resonando con fuerza en todo el planeta. En los últimos días, el video de su atajada ante Irak en el Estadio BBVA se ha convertido en un fenómeno viral sin precedentes para el fútbol boliviano.

El instante en que el tiempo se detuvo

Corría apenas el minuto 8 del encuentro de vuelta. Irak, que controlaba el ritmo del partido desde el arranque, tuvo una oportunidad inmejorable cuando Amir Al Amari sacó un latigazo desde un tiro libre que parecía destinado a romper las redes. Fue entonces cuando apareció la figura de Viscarra.

Con un salto que desafió la lógica, el portero de Alianza Lima voló para desviar un balón que ya se cantaba como gol. La magnitud de la atajada fue tal que el propio Al Amari, en un gesto de caballerosidad deportiva pocas veces visto, asintió con la cabeza frente a las cámaras, rindiéndose ante la capacidad del guardameta boliviano.

Reconocimiento de las altas esferas

Lo que comenzó como una gran jugada de partido terminó bajo la lupa de los gigantes del fútbol mundial. Tras la finalización del repechaje, la repercusión no ha hecho más que crecer:

Elogio institucional: Primero fue CONMEBOL y posteriormente la FIFA quienes destacaron la intervención como una de las mejores imágenes de toda la repesca mundialista.

Foco en México: Durante los días de competición en Monterrey, la prensa mexicana le otorgó una cobertura especial, calificándolo como uno de los arqueros más sólidos del continente.

Valoración global: A pesar de la eliminación de "La Verde", las plataformas de estadísticas y la prensa internacional situaron a Viscarra como uno de los jugadores con mejor rendimiento individual de la fase.

Un legado de seguridad

Bolivia se despidió del sueño mundialista, pero Guillermo Viscarra emerge de este proceso consolidado como un referente absoluto bajo los tres palos. Su actuación en México no solo "ahogó el grito de gol" iraquí en múltiples ocasiones, sino que demostró que el portero boliviano está al nivel de la élite internacional, dejando una imagen que, días después de la derrota, sigue siendo la más comentada del mundo del fútbol.

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