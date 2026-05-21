¡Volvió el goleador! Bruno Miranda marcó un golazo en su regreso al Aucas de Ecuador

¡El goleador está de regreso! Bruno Miranda volvió a sonreír con el Aucas de Ecuador tras marcar un tanto en la victoria de su equipo frente a San Antonio por la Copa de Ecuador, en un partido que significó su retorno oficial luego de varios meses alejado de las canchas por lesión.

El atacante boliviano aprovechó una de las oportunidades más claras del encuentro y no perdonó frente al arco rival, sellando así una nueva conquista personal y demostrando que mantiene intacto su olfato goleador.

Con este triunfo, el Aucas, conocido popularmente como “Papá”, logró avanzar a los octavos de final de la Copa de Ecuador, teniendo a Miranda como una de las figuras destacadas de la jornada.

El regreso del delantero representa una gran noticia tanto para el club ecuatoriano como para el fútbol boliviano, ya que Bruno Miranda vuelve a tener continuidad y confianza después de un complicado periodo marcado por las lesiones.

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