Alemania sorprendió al mundo: convocó a un histórico de 40 años que se había retirado

Alemania encendió la previa del Mundial 2026 con una decisión que sacudió al fútbol europeo: el regreso de Manuel Neuer a la selección después de dos años alejado del equipo nacional y tras haber anunciado su retiro internacional en 2024.

La German Football Association confirmó la lista oficial de 26 convocados para la Copa del Mundo y el histórico arquero de 40 años aparece nuevamente como titular indiscutido.

La noticia explotó en Alemania y rápidamente generó reacciones divididas entre periodistas, exjugadores y fanáticos, especialmente por la salida del arco titular de Oliver Baumann, quien había ocupado ese puesto durante las eliminatorias.

Nagelsmann defendió el regreso de Neuer

El entrenador Julian Nagelsmann explicó que la decisión se tomó por cuestiones deportivas y por el peso que tiene Neuer dentro del grupo.

“Todos saben el carisma que tiene Manuel y lo que aporta a un equipo. Estamos planificando con él como nuestro número uno”, afirmó el técnico alemán.

Nagelsmann también reconoció que comunicarle la decisión a Baumann fue uno de los momentos más difíciles de la convocatoria.

“Fue un golpe duro para Olli. Nunca son buenas noticias”, admitió.

Aun así, destacó la actitud profesional del arquero suplente y aseguró que sigue confiando plenamente en él.

La polémica que explotó en Alemania

El regreso del histórico campeón del mundo no cayó bien en todos los sectores del fútbol alemán.

Lothar Matthäus, ganador del Balón de Oro en 1990, criticó públicamente la manera en la que la federación manejó la situación.

“Desde lo deportivo puedo entenderlo, pero no me gustó cómo se comunicó”, disparó.

Por su parte, Oliver Kahn también mostró dudas sobre apostar nuevamente por Neuer a los 40 años.

“El cuerpo es más frágil y recuperarse cuesta más. Jugar un Mundial a este nivel será un desafío enorme”, advirtió el histórico exarquero.

Alemania ya piensa en el debut

La selección alemana llegará al Mundial con una mezcla de experiencia y juventud, liderada por figuras como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Leroy Sané.

El debut será el 14 de junio frente a Curazao. Luego enfrentará a Costa de Marfil y cerrará la fase de grupos ante Ecuador.

Mientras tanto, todas las miradas apuntan a Neuer, el arquero que parecía haber cerrado su historia con Alemania, pero que ahora vuelve para intentar protagonizar un último gran capítulo en el Mundial 2026.

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