Terceros fue titular, pero Santos dejó escapar el triunfo ante San Lorenzo por la Sudamericana

Miguel Terceros volvió a ser protagonista con Santos en la Copa Sudamericana. El boliviano arrancó como titular, participó en la jugada del primer gol y jugó 59 minutos en el empate 2-2 ante San Lorenzo. Sin embargo, tras su salida, el conjunto brasileño perdió solidez y permitió la reacción del equipo argentino en Villa Belmiro.

El partido comenzó de la mejor manera para Santos. Apenas iniciado el compromiso, Miguelito participó en una rápida jugada ofensiva que terminó con la definición de Gabriel Bontempo para el 1-0 parcial. El conjunto brasileño dominó gran parte del primer tiempo y logró ampliar la ventaja al inicio del complemento gracias a un tiro libre de Gabigol que terminó desviándose en la barrera antes de ingresar al arco rival.

Con el marcador 2-0, Santos parecía tener controlado el encuentro. Sin embargo, el panorama cambió tras la salida de Miguel Terceros a los 59 minutos. El equipo perdió claridad en el mediocampo y San Lorenzo comenzó a crecer en el partido.

El descuento llegó a los 72 minutos mediante Mathias De Ritis, quien conectó de cabeza un centro desde la derecha. Ya en el tramo final, Rodrigo Auzmendi aprovechó un balón dentro del área para marcar el 2-2 definitivo y silenciar a los hinchas brasileños.

Miguelito cerró su actuación con buenos números en distribución y participación ofensiva. El boliviano completó 20 de 24 pases, registró un pase clave y volvió a mostrar personalidad en un partido internacional de alta exigencia.

Con este empate, Santos quedó comprometido en su grupo y llegará obligado a ganar en la última fecha para seguir soñando con avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

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