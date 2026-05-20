¿Qué pasó con Ramiro Vaca tras lesionarse en Marruecos?

Ramiro Vaca superó una molestia muscular que sufrió en el clásico frente al Raja Casablanca, donde salió sustituido a los 39 minutos del primer tiempo.

El volante boliviano había generado preocupación en el Wydad Athletic Club luego de abandonar el compromiso antes del descanso, en uno de los partidos más importantes del fútbol marroquí.

Tras varios días de recuperación, el futbolista nacional volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros y ya se encuentra disponible para volver a las canchas.

Hoy está de vuelta en los entrenamientos y podría aparecer este sábado, cuando el Wydad reciba la visita del HUSA FC desde las 14:00 hrs (hora de Bolivia), esto por la jornada 21 de la Liga Marroquí.

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