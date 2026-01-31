TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Intento de rapto limpiavidrios

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[VIDEO] Ramiro Vaca llegó a Marruecos para sumarse a Wydad, su nuevo club

El mediocampista boliviano arribó al país africano y se incorporará al club de primera división, donde compartirá equipo con Moisés Paniagua. 

Martin Suarez Vargas

31/01/2026 11:52

Ramiro Vaca con la camiseta de la selección, tras anotar un gol. Foto: Redes sociales.
Marruecos.

Escuchar esta nota

Ramiro Vaca ya se encuentra en Marruecos y quedó a disposición de Wydad, club que compite en la primera división del fútbol de ese país. A su llegada, el futbolista boliviano tuvo un breve contacto con la prensa local, donde expresó su compromiso de entregarse por completo en esta nueva etapa de su carrera.

Tras sus declaraciones, Vaca abordó el vehículo que lo trasladó hasta las instalaciones de la institución, donde comenzará oficialmente su proceso de adaptación y trabajo con su nuevo equipo.

El mediocampista será compañero de Moisés Paniagua, otro de los jugadores bolivianos que decidió continuar su carrera en el fútbol marroquí. Ambos compartirán vestuario en Wydad, consolidando la presencia nacional en el balompié de ese país.

Cabe recordar que Vaca no pudo viajar en la fecha inicialmente prevista debido a inconvenientes con su visado. Una vez superado el trámite, el jugador logró concretar su traslado a tierras africanas y cumplir con su incorporación al club marroquí.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD