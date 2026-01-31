[VIDEO] Ramiro Vaca llegó a Marruecos para sumarse a Wydad, su nuevo club

Ramiro Vaca ya se encuentra en Marruecos y quedó a disposición de Wydad, club que compite en la primera división del fútbol de ese país. A su llegada, el futbolista boliviano tuvo un breve contacto con la prensa local, donde expresó su compromiso de entregarse por completo en esta nueva etapa de su carrera.

Tras sus declaraciones, Vaca abordó el vehículo que lo trasladó hasta las instalaciones de la institución, donde comenzará oficialmente su proceso de adaptación y trabajo con su nuevo equipo.

El mediocampista será compañero de Moisés Paniagua, otro de los jugadores bolivianos que decidió continuar su carrera en el fútbol marroquí. Ambos compartirán vestuario en Wydad, consolidando la presencia nacional en el balompié de ese país.

Cabe recordar que Vaca no pudo viajar en la fecha inicialmente prevista debido a inconvenientes con su visado. Una vez superado el trámite, el jugador logró concretar su traslado a tierras africanas y cumplir con su incorporación al club marroquí.

