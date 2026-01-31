Tragedia en El Sillar: vuelco de camión deja una persona fallecida

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz, a la altura de El Sillar, donde el vuelco de un camión dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con información preliminar, el motorizado perdió el control y terminó volcado, quedando con daños materiales de consideración. Testigos del hecho, entre ellos viajeros que transitaban por la zona, auxiliaron a los heridos, logrando sacarlos de entre los fierros retorcidos del vehículo.

Minutos después, efectivos de la Policía y personal de Bomberos llegaron al lugar para realizar las labores de rescate y proceder con la liberación del cuerpo sin vida de la víctima.

El caso se encuentra en proceso de investigación, mientras se aguarda un reporte oficial de la Policía que determine las causas del trágico accidente.

Mira la programación en Red Uno Play