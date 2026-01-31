TEMAS DE HOY:
Espectáculos

Muere a los 89 años Alma María Vaesken, cantante del grupo 'Los 3 Sudamericanos'

EFE

31/01/2026 9:07

FOTO: Instagram alma_los3sudamericanos
España

La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo 'Los 3 sudamericanos', falleció este sábado en Tarancón (Cuenca, España) a los 89 años, según ha confirmado la familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez el grupo 'Los 3 Sudamericanos', que se instaló en España en la década de los sesenta del pasado siglo para iniciar una larga carrera musical durante la que grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba', entre otros grandes éxitos de la época.

Alma María Vaesken será velada en el Tanatorio Castell de Tarancón (Cuenca), donde residía con su marido, y la misa funeral será este domingo en la parroquia de San Víctor y Santa Corona de la misma localidad, antes de ser incinerada en la capital provincial.

"Sin duda, un día muy triste para nuestra ciudad, que tenía entre sus vecinas a una mujer que fue y sigue siendo historia de la música", ha asegurado en sus redes sociales el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo.

 

 

