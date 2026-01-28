Eugenia Redin representa a Bolivia en Reina Hispanoamericana: tu voto puede llevarla a la final

Bolivia tendrá una destacada representante en el certamen internacional Reina Hispanoamericana 2026.

Se trata de Eugenia Redin, de 25 años, quien llevará la tricolor al escenario internacional en uno de los concursos de belleza más importantes de la región.

La edición número 34 de Reina Hispanoamericana se desarrollará del 4 al 22 de febrero de 2026 en Bolivia, con sede principal en Santa Cruz de la Sierra, consolidando al país como anfitrión de un evento que celebra la diversidad cultural, identidad y talento de la comunidad hispanoamericana.

Más allá de la belleza física, el certamen se caracteriza por valorar las capacidades intelectuales, el compromiso social y el liderazgo de sus participantes, convirtiéndose en un espacio de integración y proyección internacional.

El evento contará con cobertura especial de Red Uno, a través de Facebook Live y YouTube, permitiendo que el público siga cada etapa del concurso en tiempo real.

Tu voto puede llevarla directamente a la final

Los organizadores habilitaron un sistema de votación en línea, mediante el cual el público puede influir directamente en la elección de las 12 finalistas antes de la gran noche.

Sitio oficial de votación:

https://rh.choicely.link/vote

¿CÓMO VOTAR POR EUGENIA REDIN?

Descarga la app oficial de Reina Hispanoamericana Elige a Eugenia Redin – Bolivia Cada usuario cuenta con 1 voto gratuito También puedes apoyar con paquetes de votos y votar las veces que desees:

1, 5, 10, 20, 50, 100 o 200 votos

PERÍODO DE VOTACIÓN

Del 22 de enero al 21 de febrero

Cierre: 11:59 a.m. (hora Bolivia)

Tu voto cuenta. Apoya a Eugenia y hagamos sentir a Bolivia en Reina Hispanoamericana 2026.

Mira la programación en Red Uno Play