Rusia derriba 75 drones ucranianos en nueve de sus regiones

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 75 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

EFE

28/01/2026 6:33

Foto: EFE
Rusia

Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 75 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea rusos destruyeron 75 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso.

La mayor parte del ataque se concentró en el suroeste del país, donde fueron derribados 24 drones en la región de Krasnodar, 23 en Crimea, seis en el mar Negro, cuatro en Astraján, tres en el mar de Azov y uno en Rostov.

También fueron interceptados drones en las regiones de Bélgorod (cinco), Kursk (tres), Vorónezh (dos), Briansk (dos), Tambov (uno) y Volgogrado (uno).

El gobernador de Vorónezh, Alexander Gúsev informó de un incendio en unas instalaciones petrolíferas.

"Debido a la caída de los drones interceptados se originó un incendio en una instalación petrolífera que ya fue controlado", comunicó a través de su canal de Telegram.

Ayer las autoridades rusas comunicaron del derribo de una veintena de drones tras varios días de bajada de intensidad en los ataques, con el contexto de las negociaciones trilaterales (Rusia, Ucrania y Estados Unidos) en Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de poner fin a la guerra. EFE

