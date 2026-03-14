¿Aún tienes desconfianza? Desde este lunes así podrás cambiar tus billetes de la serie B

Ante la creciente incertidumbre y el rechazo injustificado de la moneda en algunos sectores comerciales, el Banco Central de Bolivia (BCB) tomó medidas definitivas. A partir de este lunes 16 de marzo de 2026, cualquier ciudadano que posea billetes de la serie B podrá acudir a las entidades financieras para intercambiarlos de forma voluntaria por piezas de la serie A.

Un cambio para devolver la tranquilidad

El presidente del BCB, David Espinoza, aclaró que esta medida responde a las dificultades que ha enfrentado la población para realizar transacciones cotidianas. El canje estará disponible para los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos.

"Desde el lunes, todas las entidades financieras atenderán a las personas que voluntariamente quieran realizar el cambio. Hemos coordinado con Asoban para garantizar la distribución de billetes de la serie A en todas las regiones", afirmó la autoridad.

La advertencia: Los billetes del siniestro siguen sin valor

Es vital que la población distinga entre la serie B legal y los billetes vinculados al accidente de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en El Alto. Espinoza fue enfático: los billetes sustraídos del siniestro son ilegales y no tienen valor legal.

Identificación: El BCB tiene identificadas individualmente las 17 millones de piezas involucradas en el incidente.

Prohibición: Estos billetes no pueden ser legalizados bajo ninguna circunstancia.

Consecuencias: A la fecha, más de 40 personas han sido detenidas por portar estos billetes invalidados, mientras que otras 30 los entregaron voluntariamente.

¿Por qué no se anula toda la serie B?

Anular la serie por completo es técnica y económicamente inviable. Actualmente circulan 277 millones de piezas de la serie B, y anularlas representaría un impacto económico de 41,2 millones de dólares. Además, el presidente del ente emisor explicó que fabricar una nueva serie (por ejemplo, una serie C) tardaría aproximadamente dos años, postergando una solución hasta el 2028.

Datos clave para el ciudadano:

Validez: Los billetes de la serie B (que no sean del siniestro) son moneda de curso legal y deben ser aceptados.

Canje: Es opcional y gratuito en cualquier banco desde este lunes.

Seguridad: El BCB continuará con los operativos de control para sacar de circulación las piezas vinculadas al robo del avión de la FAB.

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