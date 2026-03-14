Cara distorsionada y criatura peluda: llegan los nuevos emojis de WhatsApp

Los emojis se han convertido en una parte clave de la comunicación digital. Por eso, cada actualización genera expectativa entre los usuarios de smartphones. Recientemente, Apple lanzó una actualización que incorpora nuevos emojis para los iPhone, los cuales también podrán utilizarse en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Qué emojis se suman

La actualización llega con la versión beta de iOS 26.4 e incluye varios íconos nuevos aprobados por el Consorcio Unicode, organismo que define los emojis que se usan en todo el mundo.

Entre los nuevos diseños destacan:

Una cara distorsionada , que expresa confusión o incredulidad.

Una criatura peluda , que muchos usuarios usan de forma divertida.

Bailarines de ballet .

Una orca .

Un trombón .

Un cofre del tesoro .

Una nube que representa una pelea o choque .

Un emoji que simboliza un corrimiento de tierra.

Cómo usarlos

Para tener estos nuevos emojis en el iPhone solo se debe actualizar el sistema operativo a la versión más reciente. Después de instalarla, los íconos aparecerán automáticamente en el teclado.

En aplicaciones como WhatsApp no es necesario hacer nada adicional, ya que la app utiliza los emojis del sistema del teléfono.

También llegarán a otros dispositivos

Al formar parte del estándar del Consorcio Unicode, estos emojis también estarán disponibles en otros sistemas como Android y Windows en futuras actualizaciones. Esto permite que puedan enviarse y verse correctamente entre diferentes dispositivos.

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