¡Los juguetes invaden tu teléfono! Así puedes activar el modo 'Toy Story 5' en WhatsApp

El anuncio del primer tráiler oficial de 'Toy Story 5', programada para estrenarse el 19 de junio de 2026, generó una ola de nostalgia y emoción. La nueva entrega de Pixar plantea un intrigante desafío para los juguetes: enfrentarse a una nueva amenaza tecnológica en la vida de su dueña, Bonnie, simbolizada por un nuevo personaje, la tableta inteligente Lilypad.

Mientras los fanáticos esperan la película, ahora es posible llevar el espíritu de esta nueva aventura a la pantalla de tu teléfono activando el Modo 'Toy Story 5' en WhatsApp.

Pasos para transformar tu WhatsApp al estilo Pixar

Esta personalización, que fusiona lo clásico de Woody y Buzz con la nueva era tecnológica, se realiza a través de ajustes sencillos en la aplicación y el uso de una app de terceros para usuarios de Android.

1. Cambia el ícono de WhatsApp (Android)

Para darle un look completo a tu teléfono, puedes cambiar el ícono tradicional de WhatsApp por una imagen de tus personajes favoritos o del nuevo antagonista tecnológico, Lilypad:

Descarga e instala una aplicación lanzadora (como Nova Launcher) en tu dispositivo Android.

Mantén presionado el ícono de WhatsApp en tu pantalla y selecciona "Editar".

Elige "Fotos" y selecciona una imagen cuadrada que hayas descargado, inspirada en "Toy Story 5" (un close-up de Buzz, Woody o Lilypad).

Confirma para guardar el cambio.

2. Modifica el fondo de pantalla de los chats

Dale un nuevo ambiente a tus conversaciones con una imagen épica del tráiler:

Abre WhatsApp y ve a Ajustes (o Configuración) → Chats → Fondo de pantalla.

Pulsa en "Cambiar" y luego en "Mis fotos".

Selecciona una imagen vertical de "Toy Story 5" (puede ser una escena de los juguetes enfrentando a Lilypad o el póster del tráiler).

Ajusta su posición y finaliza con "Establecer fondo de pantalla".

3. Personaliza el teclado

Para un diseño inmersivo, el teclado también puede llevar la temática de la película:

Entra a cualquier chat y abre el teclado.

Busca el ícono del engranaje (Ajustes) y selecciona Tema → Mis temas.

Elige una imagen horizontal que refleje la tensión de la nueva entrega: por ejemplo, la tableta Lilypad en primer plano o los juguetes nerviosos.

Ajusta el brillo y el tamaño de la imagen y pulsa "Listo".

El nuevo desafío de los juguetes: la tecnología

El tráiler de 'Toy Story 5' adelanta una trama fascinante, donde los juguetes tradicionales, interpretados nuevamente por Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), se enfrentan a la era digital.

En el avance se ve cómo un paquete llega a la casa de Bonnie, revelando a Lilypad, una tableta con forma de rana, cuya voz será interpretada por la actriz Greta Lee. "Ha sido divertido y emocionante explorar cómo nuestro equipo de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual", mencionaron el director Andrew Stanton y la codirectora Kenna Harris, en un comunicado difundido este miércoles.

El eslogan del tráiler lo resume todo: 'The age of toys is over' (¿Se terminó la era de los juguetes?), dejando a los fans con grandes expectativas para el estreno del 19 de junio de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play