¿Te robaron el celular? Así puedes desactivar tu cuenta de WhatsApp y proteger tu privacidad

Perder el teléfono móvil o ser víctima de un robo no solo representa una pérdida material: también pone en riesgo la privacidad del usuario.

Una de las aplicaciones más vulnerables en estos casos es WhatsApp, ya que, si alguien accede al dispositivo, podría leer mensajes privados o incluso suplantar la identidad del propietario.

Aunque WhatsApp no cuenta con un sistema propio de bloqueo al iniciar la app, existen tres métodos eficaces para desactivar la cuenta y evitar accesos no autorizados. A continuación, detallamos cómo proceder si te encuentras en esta situación.

1. Iniciar sesión desde otro dispositivo

WhatsApp solo permite que una cuenta esté activa en un único teléfono móvil por número. Por tanto, si el usuario logra conseguir una nueva SIM con su mismo número y activa la cuenta en otro dispositivo, la sesión en el teléfono robado se cerrará automáticamente.

Pasos a seguir:

Contactar con el operador y solicitar el bloqueo de la SIM y el duplicado del número .

Una vez recibida la nueva tarjeta, insertarla en un teléfono y abrir WhatsApp.

Verificar el número mediante SMS y completar el proceso de activación.

La cuenta anterior se cerrará, bloqueando el acceso desde el dispositivo robado.

2. Borrar los datos del teléfono de forma remota

Una medida más radical pero efectiva consiste en eliminar toda la información del dispositivo a distancia, garantizando que nadie pueda acceder a fotos, archivos, contactos o chats de WhatsApp.

En dispositivos Android , usar la herramienta "Encontrar mi dispositivo" de Google y seleccionar la opción “Borrar datos del dispositivo”.

En iPhone, acceder a “Buscar mi iPhone” y elegir “Borrar iPhone”.

Importante: una vez realizado el borrado remoto, ya no será posible rastrear el teléfono, pero la información quedará completamente protegida.

3. Contactar con el soporte de WhatsApp

WhatsApp dispone de un canal específico para gestionar casos de robo o pérdida. El usuario puede solicitar la desactivación temporal de su cuenta enviando un correo electrónico.

Instrucciones:

Escribir un email a [email protected] .

Asunto del mensaje: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta” .

Incluir en el cuerpo del correo el número de teléfono completo en formato internacional (por ejemplo, +591 (1234567) para Bolivia).

Esperar la confirmación del equipo de soporte, que podría solicitar información adicional para verificar la identidad.

