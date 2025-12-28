TEMAS DE HOY:
Tarija acuerda tarifas transitorias del transporte tras el retiro de la subvención a combustibles

Tras reuniones entre vecinos y transportistas, Tarija acordó una nueva escala de tarifas transitorias del transporte público, en respuesta a la aplicación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a la gasolina y el diésel.

Juan Marcelo Gonzáles

28/12/2025 16:40

Foto: Micros y trufis de Tarija (Internet)
Tarija

Luego de arduas reuniones entre los sectores vecinales y los transportistas, en la ciudad de Tarija se acordó la aplicación de nuevas tarifas transitorias del transporte público, mientras se realiza una revisión técnica de la hoja de costos del servicio.

Escala de tarifas acordadas

La nueva estructura de pasajes quedó definida de la siguiente manera:

  • Taxi trufi y micros: Bs. 3

  • Adultos mayores (tarifa diferenciada): Bs. 2

  • Universitarios y estudiantes de secundaria: Bs. 1,50

  • Estudiantes de nivel primario: Bs. 1

Las modificaciones responden a la aplicación del Decreto Supremo 5503, que dispone la eliminación de la subvención a los carburantes de gasolina y diésel, lo que impactó directamente en los costos operativos del transporte público.

 

