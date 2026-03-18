Paro de 48 horas deja sin atención a pacientes en Hospital San Juan de Dios

Pacientes del Hospital San Juan de Dios se vieron sorprendidos tras el inicio de un paro de 48 horas de los trabajadores de salud, que se cumple desde este miércoles 18 de marzo y continuará hasta el jueves 19.

La medida responde al incumplimiento del pago de salarios de febrero y otras demandas no atendidas por autoridades municipales y departamentales.

El paro afecta los tres niveles de atención en la ciudad y la provincia. Solo permanecen activos los servicios de emergencia y laboratorio; consultas externas y especialidades médicas no se están prestando.

“Desde las 5 de la mañana estoy esperando para una cirugía plástica y no me informaron sobre esta medida. Ya he tenido que reprogramar dos veces y ahora otra vez tendré que esperar”, contó una paciente que llegó al hospital.

La mujer pidió a las autoridades el pago de sueldos, asegurando que la atención médica depende de la estabilidad del personal.

Los trabajadores de salud colocaron un comunicado en la puerta principal del hospital explicando su medida de presión y sus exigencias.

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