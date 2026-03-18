Se normalizan salidas de buses tras levantarse bloqueo en San José de Chiquitos

La salida de buses desde la Terminal Bimodal se desarrolla con total normalidad luego de que se levantaran los puntos de bloqueo instalados en la ruta bioceánica por comunarios del municipio de San José de Chiquitos.

De acuerdo con el reporte, la jornada anterior se alcanzó un acuerdo con los productores de la región, quienes determinaron ingresar en un cuarto intermedio a la medida de presión, permitiendo así restablecer la circulación vehicular en al menos dos puntos que permanecían obstruidos.

En un recorrido por la terminal, se constató que la venta de pasajes se realiza sin inconvenientes y que las rutas, tanto nacionales como internacionales, están habilitadas. Las empresas de transporte confirmaron que los viajes se desarrollan con normalidad hacia distintos destinos del país.

El conflicto surgió como rechazo al decreto que autoriza la importación de soya con arancel cero, medida que generó la movilización de los productores. Sin embargo, tras el acuerdo, se prevé la instalación de mesas de trabajo para atender sus demandas.

Pese a la suspensión temporal del bloqueo, los comunarios se mantienen en estado de alerta, a la espera de avances en las negociaciones con las autoridades.

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